"Газпром": Узбекистан сменил газовую роль

Узбекистан в течение последних лет превратился из продавца газа в его покупателя у "Газпрома". Об этом говорится в отчетности и меморандуме нового выпуска еврооблигаций российской компании.

Так, в 2018 году Узбекистан поставил "Газпрому" 3,8 млрд кубометров газа, в следующем году нарастил поставки до 4,9 млрд кубометров, а в прошлом году полностью прекратил их.

Из свежего меморандума следует, что и в первом квартале текущего года поставок узбекского газа российскому концерну не проводилось.

При этом с минувшего года "Газпром", напротив, поставляет газ в Узбекистан из Туркменистана: в 2020 году было поставлено 0,9 млрд кубометров, а за первый квартал нынешнего года – уже 1,5 млрд кубометров, передает "Интерфакс".

В меморандуме отмечено, что в первом квартале текущего года Узбекистан приобрел у "Газпрома"/Туркменистана в три раза больше газа, чем сам поставил в Китай (0,54 млрд кубометров).