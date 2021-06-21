Россия и Казахстан могут взаимно признать паспорта вакцинации

Казахстан и Российская Федерация планируют взаимно признать паспорта вакцинации, - сообщил Минздрав Казахстана.

Оба курса вакцинации должны быть проведены в одной стране, - подчеркнули в Минздраве, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас при въезде на территорию России, независимо от прохождения вакцинации, необходимо предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста с датировкой не более 72 часов. Аналогичное правило действует при въезде в Казахстан.