Севастопольский рыбзавод может стать банкротом

Крупный севастопольский рыбоконсервный комбинат "Аквамарин" в будущем может стать банкротом – о намерении подать в Арбитражный суд Севастополя заявление о признании его несостоятельным объявила Федеральная налоговая служба (ФНС).

"ФНС России в лице УФНС России по городу Севастополю принято решение о направлении в Арбитражный суд города заявления о признании ООО "Рыбоконсервный комбинат "Аквамарин" несостоятельным", - говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), передает "Интерфакс".

ФНС уже приостановила операции по счетам производителя консервов.

В феврале нынешнего года городское управление ФНС уже подавало заявление в Арбитражный суд Севастополя о введении процедуры наблюдения в отношении рыбкомбината "Аквамарин", сумма исковых требований тогда составляла порядка 6,7 млн рублей, однако суд отказался его удовлетворить.