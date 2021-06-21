Пашинян: Армения вышла из политического кризиса

Политический кризис в Армении можно считать преодоленным, об этом заявил, выступая на митинге в Ереване перед своими сторонниками, и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Напомним, на внеочередных выборах в парламент его партия "Гражданский договор" одержала победу, набрав 53,92% голосов.

Пашинян подчеркнул, что, таким образом, с завтрашнего дня уже можно приступить к нормальной работе, передает ТАСС.

Он также призвал все политические силы прекратить распри и открыть новую политическую страницу, объединившись с противниками. Политик отметил, что запускает политические консультации со всеми силами, готовыми к диалогу.