В Казахстане началось бронирование на авиарейсы из Туркестана в Ташкент

В Казахстане с сегодняшнего дня началось бронирование билетов на новый международный авиарейс из Туркестана в Ташкент, - сообщила пресс-служба лоукостера Fly Arystan.

"Мы выполнили наш первый рейс из Туркестана в Ташкент. Отныне уникальные лазурные мечети Самарканда, многовековые архитектурные шедевры Хивы, старинные цитадели и роскошные дворцы Бухары, исторические и современные музеи Ташкента стали еще ближе", - говорится в сообщении перевозчика, передает Sputnik Казахстан.

Регулярные рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus А 320 еженедельно по понедельникам и четвергам, а стоимость авиабилетов по маршруту Туркестан-Ташкент составит от 9 999 тенге ($23). Также пассажирам можно подобрать стыковочные рейсы из Алматы и Нур-Султана в Ташкент, - добавили в компании.