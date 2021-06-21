Всех жителей Северной Осетии обеспечат питьевой водой

Ликвидировать проблему нехватки питьевой воды у жителей районов Северной Осетии поручил сегодня врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Территория нашей республики обладает достаточным количеством питьевых водных ресурсов. Водоснабжение - один из самых социально значимых вопросов, и главы районов несут персональную ответственность за обеспечение населения водой надлежащего качества", - цитирует слова Меняйло "Интрефакс".

Также Сергей Меняйло добавил, что в современном мире люди не должны испытывать неудобства из-за нехватки питьевой воды.