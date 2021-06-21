Эрдоган отменил комендантский час

В Турции полностью отменяется комендантский час, введенный ранее из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает Anadolu, глава государства уточнил, что комендантский час перестанет действовать с 1 июля.

С этого же времени в стране снимаются ограничения на междугородние поездки и на проезд в общественном транспорте, возвращаются к нормальному графику работы государственные организации, добавил он.

Турецкий лидер также обратил особое внимание на важность вакцинации от коронавируса. По словам Эрдогана, за последнюю неделю Турция занимает первое место в мире по соотношению количества вакцинированных с общей численностью населения. "Наша цель - открыть вакцинацию для всего нашего населения старше 18 лет в течение нескольких недель", - подчеркнул президент.

Напомним, 18 июня вице-премьер России Татьяна Голикова, по итогам проверки турецких курортов, заявила о возобновлении авиасообщения между РФ и этой страной.