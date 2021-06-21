Запрет на посещение богослужений ввели в Дагестане

Верующих всех вероисповеданий не будут допускать на богослужения в Дагестане из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по республике, оно опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по РД.

"Руководителям религиозных организаций в Республике Дагестан с 21 июня 2021 года до прекращения режима повышенной готовности на территории Республики Дагестан – не допускать проведение богослужений с присутствием людей", - говорится в документе.

При этом должен быть обеспечен дистанционный доступ граждан к богослужениям, например, с помощью трансляций в интернете или по телевидению.

Постановление запрещает посещение гражданами не только богослужений, но и в целом территорий, зданий, строений, сооружений. Исключение сделано для священнослужителей и лиц, чье присутствие необходимо для богослужений и работы культовых зданий.

Религиозные обряды (ритуальные омовения, бракосочетания, отпевания, венчания, крестины и прочие) можно проводить, но в присутствии только близких людей.

Документ вступает в силу сегодня.