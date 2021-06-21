Жителей и гостей Ялты предупредили о новых ливнях

Погодные катаклизмы в Крыму не закончились: уже сегодня вечером на Ялту могут обрушиться новые ливни, - сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от Гидрометцентра. Сегодня с вечера после 20:00 часов и весь день завтра, 22 июня, предполагаются ливни и грозы. Мы ожидаем еще 12 мм осадков. Безусловно, мы к этому готовимся", - рассказала Павленко, передает РИА Новости.