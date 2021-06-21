Саркисян призвал снова сделать Армению президентской республикой

Армения должна вернуться к такой форме правления, как президентская республика, внеся соответствующие изменения в Конституцию. Об этом заявил президент страны Армен Саркисян, выступая по видеосвязи во время Катарского экономического форума.

По его мнению, в данный момент Армения не является "ни президентской, ни парламентской республикой", а власть не несет никакой ответственности за происходящее в стране.

После возвращения к президентской форме правления, отметил Саркисян, в стране необходимо начать реформы, связанные с развитием новых технологий и искусственным интеллектом, "открыв дверь для огромной армянской диаспоры, чтобы сделать страну более предсказуемой и ориентированной в будущее", передает РИА Новости.