Крупнейшая турецкая авиакомпания возвращается в Россию

Уже завтра, 22 июня, национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет полеты в Россию в полном объеме, - заявил представитель авиакомпании.

"В соответствии с принятым решением официальных властей России, запрет на полеты из России и в нее будет отменен с 0.00 (мск) 22 июня. С этого же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном объеме", - сказал цитирует собеседника РИА Новости.

Напомним, в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия восстановит авиасообщение с Турцией с 22 июня.