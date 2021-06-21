Выходцы из Азербайджана провели акцию в Хайфе

Вчера в израильской Хайфе рядом с нижней террасой Бахайских садов прошла акция, в которой приняли участие несколько десятков человек, державших в руках израильские и азербайджанские флаги. Как пояснил житель Хайфы, уроженец Азербайджана Юрий Бочаров, международная ассоциация АзИз (Израиль-Азербайджан) провела акцию памяти азербайджанских журналистов, подорвавшихся на армянских минах в освобожденных районах Азербайджана.

В ходе армянской оккупации окружающих Нагорный Карабах районов там были практически полностью уничтожены все населенные пункты, более 800 тысяч человек стали беженцами. После освобождения территорий правительство Азербайджана направило все усилия и ресурсы на восстановление этих районов и возвращение в них жителей. Однако строительные работы тормозятся из-за того, что большая часть освобожденных территорий была плотно заминирована.

12 июня, произошло важное событие, способное позитивно повлиять на постконфликтную ситуацию в зоне армяно-азербайджанского противостояния, завершившегося 9-10 ноября прошлого года подписанием мирного соглашения при посредничестве России: армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей всего Агдамского района, а взамен Баку выдал Еревану 15 армянских военных. Однако армянская сторона отказывается передать другие карты минных полей. В освобожденных районах сейчас активно работают саперные бригады из Азербайджана, Турции и России, однако они не справляются с тем объемом минирования.

В результате уже несколько военных, в том числе и миротворцев подорвалось на этих минах. 4 июня автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и представитель зампредставителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.