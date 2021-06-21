Жара почти до 40 градусов надвигается на Грузию

Очень высокая температура воздуха ожидается в ближайшие дни в Грузии, такое сообщение опубликовано на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.

В нем говорится, что в период с сегодняшнего дня и до 23 июня в Восточной Грузии столбики термометров могут подняться до 33-38 градусов.

В горных районах Западной Грузии будет немного "прохладнее" - 31-36 градусов.

С четверга 24 июня и до 1 июля в Восточной Грузии воздух может прогреться до отметок выше 38 градусов.

В связи с сильной жарой велика опасность возникновения лесных пожаров, предупреждают синоптики.