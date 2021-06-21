Горные потоки прекратили заливать крымский Кореиз

Ялтинский курортный поселок Кореиз, несколько дней разделенный пополам бурным потоком с гор после ливня, удалось избавить от воды, - сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"В Кореизе вода прекратила течь из скал. Съемки с дронов подтверждают. Посмотрите, друзья, как она хлестала эти дни из разлома на Ай-Петри. Кореиз приходит в себя - работы предстоит много, но уже хотя бы сухо", - написала Павленко в своем аккаунте в Facebook, передает "Интерфакс".

Отвести поток удалось лишь после того, как крымскими спасателями вместе с коммунальными службами было сформировано русло для потока воды. Специалисты углубили русло реки, пересохшей 25 лет назад, расчистили водоводы и соорудили барьеры из щебня и мешков с песком.