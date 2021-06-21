Блок Саргсяна и Ванецяна не признал победу Пашиняна

Блок "Честь имею" одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна не признает итоги внеочередных выборов в парламент.

Такое заявление распространил штаб объединения.

В нем блок охарактеризовал результаты выборов как "легитимизацию" поражения Армении во Второй Карабахской войне.

Кроме того, по мнению Саргсяна и Ванецяна, таким образом Армения закрепляет свой "статус как разменной монеты в геополитической торговле", пишет ТАСС.

Напомним, по подсчетам 100% бюллетеней единственными политическими силами, сумевшими преодолеть семипроцентный барьер прохождения в парламент, стали партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна с 53,92% и националистический блок "Армения" одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна с 21,04%. Однако, так как по законам Армении в парламенте должно быть представлено не менее трех политических сил, депутатские мандаты получат также члены блока "Честь имею" другого зачинщика нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна, за который проголосовало 5,23% избирателей.