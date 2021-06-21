Фиаско Турции на Евро-2020: опыт и молодость друг другу не помогли

На Евро-2020 определился первый аутсайдер, который имеет все шансы по итогам европейского первенства занять последнюю строчку неофициального зачета. Сборная Турция проиграла все три матча с общим счетом 1:8. Сборные Италии, Швейцарии и Уэльс обыграли турецкую команду, хотя она приехала с приличным багажом отборочных побед. Турция в отборочном турнире добилась шести побед в десяти встречах, при этом по сумме двух матчей превзошла чемпиона мира Францию (2:0 и 1:1).

Специалисты прочили туркам на Евро-2020 какую угодно судьбу, но только не столь неожиданное фиаско. Лучший вратарь СССР 1979 года, заслуженный мастер спорта СССР Отар Габелия полагает, что сборная Турции допустила серьезный просчет в подготовке к чемпионату Европы. "Или турецкие футболисты думали, что у них все получится легко, но, скорее всего, их поражения стали следствием неправильной подготовки. К таким турнирам надо грамотно подходить. Например, моя любимая команда - сборная Италии - на прошлых чемпионатах с трудом выползала из группы, а потом резко прибавляла и добивалась успеха. На нынешнем первенстве итальянцы играют хорошо в группе (выиграли три встречи, забив семь голов и не пропустив ни одного), теперь я боюсь, что в стыковых матчах могут подкачать. Турецкие футболисты - хорошие профессионалы, они не могли не недооценить соперников. Значит, ошибка в подготовке - не рассчитали момента обретения физической и психологической формы, не попали, как говорят, в свою волну. Обретение нужной формы - результат совместной кропотливой работа тренеров и медиков. Наиболее успешные сборные обретают форму к главным матчам", - убежден грузинский футболист и тренер.

В целом турецкий футбол заметно вырос в классе за последние 20-30 лет, заметил Отар Габелия. "Когда я играл (с 1970 по 1989 гг. - прим. ред.), советские команды даже из первой лиги первенства страны спокойно обыгрывали ведущие турецкие клубы "Галатасарай", "Трабзон" со счетом 5:0 … Потом они взялись за футбол, дали финансовые поблажки клубам, привезли из других стран хороших тренеров, игроков. Молодежь, играя в командах с опытными легионерами, выросла в хороших футболистов. Они встали на правильный путь, сейчас с ними уже надо считаться. Турецкий чемпионат приобрел хороший уровень", - резюмировал Отар Габелия.

Сборной Турции не хватало лидеров, заметил в беседе с "Вестником Кавказа" бывший главный тренер сборной Азербайджана Шахин Диниев. "У турецкой команды не получился синтез из опытных и молодых футболистов. Это получилось, например, у Роберто Манчини (главный тренер сб. Италии - прим. ред.). В турецкой сборной на Евро-2020 играли такие сильные футболисты, как Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз, Чаглар Сеюнджю, но, выступая в сильных командах Европы, они не смогли показать игру в сборной, которая прежде всегда отличалась мотивацией к победе, но, увы, не на этом чемпионате. Было много молодых футболистов, которым не хватило опыта. В обороне играли безобразно, а в атаке турецких футболистов не было", - сказал собеседник "Вестника Кавказа".

Бывший наставник сборной Азербайджана призвал не отправлять тренера турецкой команды Шенола Гюнеша в отставку. "Все будет валить на тренера, но я бы так делать не стал. Команда у него молодая, перспективная. Гюнешу надо дать шанс - его команда нацелена на будущее. Нужно добиться синтеза между опытными и молодыми футболистами", - заметил Шахин Диниев.

Капитан сборной Турции Бурак Йылмаз прокомментировал третье поражение своей команды на Евро-2020 сборной Уэльсу. "Должен признать, что мы не смогли сыграть на уровне, соответствующем такому крупному турниру. Мы вышли на чемпионат Европы, мы хорошо выступаем в отборочном турнире чемпионата мира, но я вижу, что нам еще нужно учиться играть на таких турнирах. Нам нужно усвоить этот урок", - привел слова Йылмаза официальный сайт УЕФА.

Наивысшим достижением сборной Турции стало третье место на чемпионате мира 2002 года, когда в финальной стадии она победила одну из хозяек турнира сборную Южной Кореи со счетом 3:2. В той встрече Хакан Шукюр забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира на 11-й секунде. В европейском первенстве Турция также брала бронзовую награду в 2008 году, уступив в полуфинале Германии со счетом 2:3.