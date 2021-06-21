Евросоюз и США "ополчились" на Беларусь

Евросоюз (ЕС) и США ввели новые ограничительные меры против белорусских граждан и организаций.

Санкционный список ЕС состоит из 78 физических лиц и восьми организаций. В нем фигурируют министр обороны Виктор Хренин, командующий ВВС Игорь Голуб, глава Минтранса Алексей Авраменко и директор департамента по авиации этого же министерства Артем Сикорский.

Фигурантам заморозят все активы в ЕС и запретят поездки в Евросоюз. Этот пакет затрагивает как причастных, по мнению Брюсселя, к инциденту с посадкой самолета Rayanair в Минске 23 мая, так и тех, кого в Евросоюзе считают ответственными за нарушения прав человека при подавлении мирных акций протеста, - передает ТАСС.

В общей сложности за три предыдущих санкционных пакета ограничения вводились против 166 белорусских граждан, включая президента страны Александра Лукашенко, и 15 организаций.

Сейчас ЕС готовит секторальные экономические санкции против Минска, которые могут затронуть нефтеперерабатывающую, калийную, деревообрабатывающую промышленность страны.

Под санкции США попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций, сообщил Минфин страны. Санкции затрагивают КГБ Беларуси, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минский центр изоляции правонарушителей. Что касается персон, то под новые санкции попали пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента страны Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Беларуси "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Беларуси Сергей Калиновский. Также в санкционные списки попал генпрокурор страны Андрей Швед.