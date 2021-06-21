Обязательная вакцинация от коронавируса вводится на Кубани

Обязательная вакцинация вводится в Краснодарском крае. Об этом сообщил в своем канале в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, с такой просьбой к нему обратились главврачи ведущих кубанских больниц, и эпидемиологическая ситуация исключает возможность принять какое-либо иное решение: с 16 июня число заболевших неуклонно растет.

"Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми", - пояснил губернатор.