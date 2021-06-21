Напекло: водитель грузовика протаранил подземный переход в Москве

Сегодня днем водитель грузовика в центре Москвы выехал на "встречку" и врезался в подземный переход, - сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

"Садово-Каретная, дом 4. В 16:40 произошло ДТП, водитель, управляя грузовым автомобилем, предположительно не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил наезд на препятствие", - сообщили в пресс-службе, добавив, что водитель направлен в медучреждение, проводится проверка, передает РИА Новости.

Предположительно, водителю стало плохо с сердцем из-за жары, а препятствием, на которое он наехал, стала тумба подземного пешеходного перехода.