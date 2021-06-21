Казгидромет объявил штормовые предупреждения почти во всех областях Казахстана

Штормовые предупреждения объявлены на завтра в 12 регионах Казахстана, такое сообщение распространил Казгидромет.

В Мангистауской области местами пройдет пыльная буря, порывы ветра достигнут 18 м/с. Днем местами воздух прогреется до 42 градусов, на юго-востоке области объявлена чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Атырауской области будет дуть северо-восточный ветер, местами со скоростью 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут до 39 градусов, пожарная опасность будет высокой.

В Восточно-Казахстанской области местами пройдут сильный дождь и гроза, выпадет град. Синоптики обещают также западный, северо-западный ветер местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается гроза с градом, а также северо-западный ветер - местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области прогнозируется сильная жара - 39 градусов. Местами останется в силе чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области синоптики обещают дождь, местами сильный, а также грозу и град. Порывы северо-западного ветра достигнут 15 м/с.

В Акмолинской области местами прогремит гроза, скорость северо-западного ветра днем местами составит 15-20 м/с, передает Sputnik Казахстан.

В Туркестанской области местами может пронестись пыльная буря. Будет дуть северо-восточный ветер, местами 15-20 м/с, днем порывы достигнут 23 м/с. Прогноз также предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности - местами.

В Северо-Казахстанской области местами пройдут гроза, шквал, выпадет град. Ветер северный, северо-восточный, он будет дуть местами со скоростью 15-20 м/с.

В Жамбылской области в горных и предгорных районах утром и днем прольется сильный дождь, с завтрашнего дня и до 24 июня местами ожидаются гроза и град.

В Актюбинской области будет очень жарко - 36 градусов, сохраняется чрезвычайная высокая пожароопасность.

В Карагандинской области метеорологи предупреждают о сильном дожде и грозе, а также граде и шквале. Ветер северо-западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

Напомним, Республика Казахстан административно разделена на 14 областей и три города республиканского значения.