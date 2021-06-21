Жара взвинтила цены на газ в США и Европе - СМИ

В США и Европе растет стоимость природного газа – цены на него выросли в два раза, а избыток предложения, сформировавшийся годом ранее, испарился.

Цена фьючерса на природный газ в США выросла на 96% к прошлому году, до $ 3,125 за миллион BTU (британских тепловых единиц), и оказалась на уровне начала лета 2017 года. Синоптики обещают США жаркое лето, а аналитики убеждены, что за ростом расходов на кондиционирование последует дальнейшее повышение цен перед отопительным сезоном, - пишет The Wall Street Journal.

Голландские фьючерсы на газ, определяющие цену в Западной Европе, за последний год выросли более чем вдвое, в Азии цены импортируемого сжиженного природного газа выросли более чем в пять раз, а в мире 11-й месяц подряд падает добыча газа, запасы в хранилищах которого на 16% ниже, чем год назад, и на 5% ниже, чем в среднем за пять лет, - отмечает издание.