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Мурашко: коронавирус все чаще поражает молодежь

Мурашко: коронавирус все чаще поражает молодежь

Российская молодежь все чаще болеет коронавирусом - заболеваемость среди граждан моложе 40 лет выросла в два раза, - сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня вовлеклись в заболевание лица моложе 40 лет - мы среди этой категории видим прирост заболевания в два раза. Они наиболее активны, быстрее перемещаются и больше коммуницируют", - поведал Мурашко, передает Агентство городских новостей Москва.

При этом у людей старше 60 лет наблюдается снижение негативных последствий заболеваемости, включая смертность, - отметил министр.

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Вестник Кавказа

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