В Темрюкском районе Кубани нашли новые жертвы фашистов

Кубанские поисковики обнаружили в Темрюкском районе Кубани в месте массового захоронения останки еще девяти человек, погибших от рук фашистов, - сообщает Следственный комитет РФ.

"В 2004-2009 годах в ходе поиска неучтенных военных захоронений на территории Темрюкского района обнаружено ранее не исследованное захоронение 100 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации региона. 16-18 июня 2021 года поисковиками и сотрудниками ведомства при исследовании данной территории были обнаружены новые останки", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Уже начали извлекать останки погибших, их будут идентифицировать, - сообщили в СКР, добавив: все они будут направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти.