В блоке Кочаряна заявили о фальсификациях на выборах

Блок экс-президента Армении, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна "Армения" считает, что на прошедших в воскресенье выборах в парламент произошла системная и заранее спланированная фальсификация голосов. Об этом говорится в распространенном политической силой заявлении.

"По нашим наблюдениям и сведениям, поступающим из территориальных штабов, многочисленные нарушения имели место задолго до дня голосования. А собственно в день голосования мы получили многочисленные сигналы от наших доверенных лиц, предварительно свидетельствующих о системной и заранее спланированной фальсификации процесса голосования", - говорится в заявлении.

Напомним, что 20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. По данным ЦИК, партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Кочаряна "Армения" - 21,04%.