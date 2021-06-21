В Грузии появится социальный кодекс

Министр по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе представила проект социального кодекса страны.

"Мы начали комплексную работу над кодексом. У нас есть надежный партнер в лице ЕС, также в работу активно включены Франция, Германия, Чехия, Словакия. К этому процессу подключается и парламент", - заявила она.

Тикарадзе подчеркнула, что социальный кодекс – достояние и ценность европейского государства. Впервые он появился несколько веков назад в Германии. В будущем в Грузии пройдет масштабная социальная реформа, основанная на успешном опыте передовых стран.

"Я хочу сказать большое спасибо министру здравоохранения за эту важную инициативу, к которой парламент подключится с первого дня. Это действительно переломный момент в развитии нашей страны и решения тех вопросов, которые действительно нужны нашему обществу", - отметил председатель парламента Грузии Каха Кучава.

Социальный кодекс определяет нормы социального обеспечения и устанавливает минимальный уровень социальной помощи в различных областях.