Евро-2020: как неудача в матче с Данией позволит России выйти в плей-офф?

Вечером 21 июня сборная России проведет решающий матч на чемпионате Европы по футболу против сборной Дании. Встреча пройдет в Копенгагене и начнется в 22:00 (мск).

Судьба обеих команда также будет зависеть от результата параллельной встречи в Санкт-Петербурге между командами Финляндии и Бельгии.

Перед заключительным туром группу B возглавляет Бельгия (6 очков), которая уже гарантировали себе выход в плей-офф. Второе место занимает Россия (3 очка), третье - Финляндия (3 очка), четвертое - Дания (0 очков).

В плей-офф Евро выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих группах.

В преддверии заключительных матчей в группе рассмотрим все варианты, при которых российская команда может выйти в плей-офф.

ПОБЕДА



Победа в игре с Данией гарантирует сборной России выход в 1/8 финала. В том случае, если в параллельном матче Финляндия не сможет обыграть Бельгию, российская команда выйдет в плей-офф со второго места. Если же финны все-таки одолеют бельгийцев, российская команда займет третье место.



При равенстве очков (по 6) у Бельгии, России и Финляндии итоговое положение этих команд будет зависеть от разницы забитых и пропущенных мячей в матчах между собой, но в 1/8 финала выйдут все три сборные.



НИЧЬЯ

Ничья в матче с Данией позволит сборной России выйти в плей-офф со второго места только при победе бельгийцев или ничейном результате в матче Финляндия - Бельгия. В том случае, если Финляндия обыграет Бельгию, подопечные Станислава Черчесова финишируют третьими.



ПОРАЖЕНИЕ

Если сборная России потерпит поражение от Дании, а Финляндия сыграет хотя бы вничью с Бельгией, то российская команда займет четвертую строчку и покинет турнир.

При равенстве очков (по 3) у Дании, России и Финляндии итоговое положение этих команд будет зависеть от разницы забитых и пропущенных мячей в матчах между собой. Обладатель второго места попадет в 1/8 финала, а третья команда в группе может выйти в плей-офф, если сойдутся условия в других группах.

Если Бельгия обыграет Финляндию, а Россия уступит Дании минимум в два мяча, то российская команда уступит двум сборным по разности мячей. Если Россия уступит в один мяч, но матч закончится 1:2, 2:3, 3:4 (или крупнее), то российская команда обгонит финнов и финиширует третьей. При поражении со счетом 0:1 все будет зависеть от того, с каким счетом Бельгия обыграет Финляндия. Если не в три и более мячей, то Россия займет четвертую строчку.