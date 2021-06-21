В "Просвещенной Армении" прокомментировали итоги выборов в парламент

Выборы были единственным средством преодолеть внутриполитический кризис в Армении. Об этом говорится в заявлении партии "Просвещенная Армения" по итогам парламентских выборов 20 июня.

Партия поблагодарила избирателей за доверие и заявила, что каждый отданный гражданами голос будет служить на благо страны.

Партия уважает решение народа и заявляет, что продолжит удерживать в повестке дня вопрос внутриполитического согласия.

"Просвещенная Армения" также пожелала прошедшим в парламент блокам успешной работы. Сама партия продолжить участвовать в политической жизни Армении и готовиться к осенним выборам в органы местного самоуправления.