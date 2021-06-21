Премьер-министр Узбекистана посетит Россию

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во вторник 22 июня посетит Россию.

В МИД республики уточнили, что Арипов приедет в Москву для участия во втором заседании совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству России и Узбекистана на уровне глав правительств, пишет Sputnik Узбекистан.

В последний раз премьер-министр посещал Россию в апреле, в Казани проходило заседание Евразийского межправительственного совета.