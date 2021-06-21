Премьер-министр Узбекистана посетит Россию
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во вторник 22 июня посетит Россию.
В МИД республики уточнили, что Арипов приедет в Москву для участия во втором заседании совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству России и Узбекистана на уровне глав правительств, пишет Sputnik Узбекистан.
В последний раз премьер-министр посещал Россию в апреле, в Казани проходило заседание Евразийского межправительственного совета.
Вестник Кавказа
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