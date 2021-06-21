Алиев не пойдет на создание турецкой базы в Азербайджане - и вот почему

После визита турецкого президента в Азербайджан в СМИ и соцсетях распространились спекуляции о якобы готовности Баку разместить у себя военную базу Турции. Сторонники этой теории особенно цепляются за два момента – подписанную турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым декларацию в городе Шуше, и заявление первого.

Напомним, в декларации подчеркивается союзный характер отношений Азербайджана и Турции, говорится о готовности продолжать проводить совместные военные учения и необходимости оказать друг другу любую помощь в случае, если одна из сторон подвергнется внешней агрессии.

Что касается заявления Эрдогана, то он не говорил о планах строить турецкую базу в Азербайджане, а только не исключил возможность ее появления.

"Турецкая военная база в Азербайджане не находится вне пунктов Шушинского соглашения. Возможно дальнейшее развитие этого вопроса. Сейчас главное — обеспечить безопасность границ. Переговоры, которые будут проводить между собой Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также которые проведем мы, могут развить эту тему», — сказал он в беседе с турецкими журналистами в Баку.

Дают ли оба фактора основания для появления турецкой базы в Азербайджане?

Если говорить о первом, то в тексте декларации наиболее близкий по смыслу пункт о военно-политическом союзе звучит так:

"В случае, если по мнению одной из сторон будет иметь место угроза или агрессия со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ, Стороны проведут совместные консультации и в целях устранения данной угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с целями и принципами Устава ООН, окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН".

Здесь речь идет о коллективной обороне. Давайте даже возьмем по максимуму и воспримем этот пассаж как аналог 5-й статьи Североатлантического договора. Но даже в таком случае рано бить тревогу о создании турецкой (НАТОвской базы). Любой подобный шаг будет обсуждаться между Баку и Анкарой. Так что Шушинская декларация, если и не мешает, то точно еще не гарантирует размещение турецких войск.

Что касается заявления Эрдогана, то он полагает, что Шушинская декларация может быть основой для создания турецкого опорного пункта в Азербайджане. Но такое решение не принимается исключительно по воле руководителя Турции. Ильхам Алиев самостоятелен в выборе партнеров, и все зависит от его настроя и воли народа Азербайджана.

Теперь осталось выяснить, целесообразно ли Алиеву открывать турецкую базу у себя в стране. Очевидно, что нет. Ильхам Алиев, как и его предшественник Гейдар Алиев, всегда придерживался многовекторной внешней политики Азербайджана, сотрудничающего и с Россией, и с США, и с Ираном, и с Турцией. Едва ли Алиев хотел бы лишить свою страну такого геополитического преимущества.

Во-вторых, что принципиально важно, в Конституции Азербайджана закреплен нейтральный статус, размещение иностранных баз в республике не разрешено. Недаром Баку – один из участников Движения Неприсоединения.

В-третьих, Алиев не заинтересован в подрыве отношений с Владимиром Путиным. Не только потому, что Москва имеет миротворческий контингент и влияет на окончательное решение карабахской проблемы, но и по причине географической близости. Лучше соседей не раздражать.

А вообще все спекуляции о турецкой базе в Азербайджане можно было бы отмести одной фразой главы МИД РФ Сергея Лаврова: "Я слухи не комментирую".