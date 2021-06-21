В Московской области заняты 90% коек для пациентов с коронавирусом
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила в понедельник, что в регионе осталось 11% свободных коек для пациентов с коронавирусом.
Напомним, в понедельник в Московской области был установлен рекорд по коронавирусу - выявили 1,8 тыс случаев заражения, что является максимумом с начала пандемии.
"У нас было развернуто 6,5 тыс. коек. Сейчас уже дошли до 12 (тыс.), это за весь июнь. За последнюю неделю мы развернули 2 100 коек дополнительно. (...) Наш коечный свободный фонд составляет не более 11%", - предупредила она.
Стригункова отметила, что за минувшие три недели уровень госпитализации в Подмосковье вырос на 40%.
Вестник Кавказа
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