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В Московской области заняты 90% коек для пациентов с коронавирусом

В Московской области заняты 90% коек для пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила в понедельник, что в регионе осталось 11% свободных коек для пациентов с коронавирусом.

Напомним, в понедельник в Московской области был установлен рекорд по коронавирусу - выявили 1,8 тыс случаев заражения, что является максимумом с начала пандемии.

"У нас было развернуто 6,5 тыс. коек. Сейчас уже дошли до 12 (тыс.), это за весь июнь. За последнюю неделю мы развернули 2 100 коек дополнительно. (...) Наш коечный свободный фонд составляет не более 11%", - предупредила она.

Стригункова отметила, что за минувшие три недели уровень госпитализации в Подмосковье вырос на 40%.

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