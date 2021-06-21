В КБР в четыре раза увеличился суточной показатель вакцинации от COVID-19

Около 52 тыс жителей Кабардино-Балкарии привились от коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"За последние дни показатель суточной вакцинации в республике увеличился в четыре раза. Ежедневно в республике вакцинируется около 1,2 тыс человек", - сказано в сообщении.

На сегодняшний день в регионе работают более 50 пунктов проведения иммунизации, расположенных во всех районах. Мобильные пункты функционируют для вакцинирования организованных коллективов и маломобильных граждан.