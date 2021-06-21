Ученые: любители фастфуда тяжелее переносят коронавирус

Рацион питания влияет на течение заболевания коронавирусом, выяснили ученые, исследование опубликовано в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Согласно полученным данным, те, кто придерживался вегетарианской, веганской или пескатарской диеты реже болели коронавирусом в средней или тяжелой форме. Другое исследование показало, что приверженность "западному рациону", для которого характерно большое количество фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара, связана с риском более тяжелого течения болезни и более длительного восстановления после. Такое питание мешает организму сопротивляться коронавирусу, даже если у больного нет ожирения и диабета, отмечают исследователи.

Тип питания не влияет на риск заражения, но влияет на развитие и течение болезни.