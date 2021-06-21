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Звезда сборной Турции перейдет в миланский "Интер"

Звезда сборной Турции перейдет в миланский &quot;Интер&quot;

Полузащитник "Милана" и сборной Турции Хакан Чалханоглу близок к переходу  в "Интер", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Турецкий футболист подпишет 3-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год. Чалханоглу завтра пройдет медосмотр в Милане.

"Интер" активизировался в переговорах после ситуации с Кристианом Эриксеном, перенесшим остановку сердца на чемпионате Европы по футболу.

В 33 матчах прошлого сезона Серии А Чалханоглу забил 4 мяча и отдал 9 голевых пасов. 

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Вестник Кавказа

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