Ученые: купаться в Ялте можно будет через неделю

Черное море в акватории Ялты очистится после шторма и ливней за неделю, если не случится новой непогоды, полагают эксперты, пишет "Интерфакс".

"Это зависит от течения, обещают еще дожди в Крыму. Пока в море взвесь, муть", - рассказал заместитель председателя крымской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов. По его прогнозам, если погода будет благоприятной, море очистится в течение недели.

Похожий прогноз дал и кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей (Севастополь) Российской академии наук Сергей Алемов. "Если будут (новые) штормы, то (грязь, глина) будет долго находиться в море, если море будет тихое - в течение нескольких дней все осядет, правда, заиленность еще останется. Течением должны очиститься галечные пляжи", - считает он.

Напомним, мощный циклон обрушился на Крым 18 июня, больше всего пострадали Ялта и Керчь. За сутки выпало более двух месячных норм осадков, случились подтопления, реки вышли из берегов, сошли сели. Эвакуированы из-за непогоды были 1,8 тыс человек. Один человек погиб, один пропал без вести.

Власти запретили купаться в море возле Ялты и окрестных поселков в течение трех дней (до 23 июня), специалисты берут пробы воды и почвы.

Ранее сообщалось, что стихийное бедствие в Крыму не отпугнуло туристов, они продолжают лететь на полуостров и, несмотря на запрет, купаются в грязном море у Ялты.