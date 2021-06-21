Турция снова открывается для россиян, спрос на туры ажиотажный

Первые чартерные рейсы из России в Турцию отправятся 22 июня, с этого дня Россия возобновляет авиасообщением со страной.

Напомним, 18 июня вице-премьер Татьяна Голикова, по итогам проверки турецких курортов, заявила о возобновлении авиасообщения.

На ближайшие дни туров уже не осталось. "Спрос на Турцию в эти выходные оказался столь высок, что, по информации ряда туроператоров, первые рейсы из некоторых городов уже заполнены на 100%, места на многих рейсах есть только с 24 июня или даже 26 июня", - сообщили в АТОР в понедельник.

Быстрее всего возобновятся полеты в Анталью, чуть позже - в Даламан и Бодрум. Ожидается, что на 100% объема турпредложение выйдет в течение двух недель.

Цены на отдых в Турции у операторов динамические, они могут меняться ежечасно в зависимости от спроса.

Самое бюджетное предложение на данный момент - неделя на двоих в четырехзвездочном отеле за 50-53 тыс рублей.

Отметим, то ситуация с коронавирусом в Турции стабилизировалась, привиты 60-90% сотрудников курортных отелей.