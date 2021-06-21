Эбрахим Раиси: я всегда защищал права человека

Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси заявил на своей первой пресс-конференции, что будет защищать права человека.

Он также пообещал делать все возможное для обеспечения соблюдения прав человека.

"Я с начала деятельности как правозащитник всегда защищал права народа. Права человека являются самым важным пунктом, которого я всегда придерживался во всей своей деятельности. Все, что я делал во время своей деятельности крутилось вокруг защиты прав человека", - приводит слова Раиси РИА Новости.

По словам Раиси, нарушителей прав человека необходимо привлечь к ответственности, а настоящих правозащитников нужно поощрять.