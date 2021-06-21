На выборах в Армении победило меньшее из трех зол

Для Пашиняна победа на выборах – это большой кредит доверия. Ведь еще вчера все его обвиняли в предательстве, в том, что он продался Соросу, и самое главное – проиграл Карабахскую войну. Именно на этом козыре пытались выехать Кочарян и свергнутый Пашиняном Серж Саргсян. Ведь последние два товарища у армян ассоциируются с победой в Первой карбахской войне и завоеванием территорий Азербайджана. Но как на выборах, как и в футболе, победу определяет не то, кто красиво исполнял штрафные и сколько ударов нанес по воротам, а счет на табло. А он в пользу Пашиняна.