В ОБСЕ выразили благодарность России за работу по нагорно-карабахскому урегулированию

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, что организация благодарна России за участие в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

"Обсудили работу Минской группы, ее сопредседателей по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Благодарны России за продолжение ее работы и надеемся, что ее работа и участие продолжатся. Считаем, что это хорошая площадка для сближения позиций, для достижения мира", - рассказала она по итогам переговоров с Лавровым.