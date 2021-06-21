Александр Артамонов: люди в Армении устали от войны

Усталость населения от тридцатилетней войны с Азербайджаном привела накануне к тому, что на внеочередных парламентских выборах в Армении победила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор", заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов.

"Результат выборов – следствие определенной усталости армянских избирателей жизни в состоянии войны с Азербайджаном. Теперь это полностью определит политический пейзаж в Армении. Заметьте, что "Гражданский договор" получил 53,92% голосов, что является неожиданностью, ведь Роберт Кочарян, фактически, выдвигался на равных с Пашиняном, а набрал всего 21,04%. Партия Пашиняна ушла в колоссальный отрыв от преследователей и получила конституционное большинство в парламенте", - прежде всего сказал он.

"Если бы произошла смена власти и оппоненты Пашиняна сформировали правительство, то, как говорили очень горячие головы в Ереване, в том числе экстремистские партии, трехсторонние Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России могло бы быть дезавуировано. А это ввергло бы Армению в хаос, полностью нарушив всю систему международных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, и в конечном счете привести к эскалации", - обратил внимание эксперт.

Пашинян, по оценке Александра Артамонова, обеспечивает Армении большую предсказуемость в международных отношениях, чем оппозиция. "Пашинян является подписантом и исполнителем ноябрьского и январского Заявлений, он также брал на себя обязательства Армении по выполнению всех вытекающих из этих документов обязательств, включая Зангезурский коридор и демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией в той части, которая долгие десятилетия была оккупировано армянскими вооруженными силами", - напомнил он.

"Сознательная часть армянского электората, уставшая от войны, возмущенная грязным делом о невыдаче армянским семьям тел бойцов, хранившихся в холодильнике, о которых говорили, что их удерживает Азербайджан, предпочла выбрать Пашиняна. Люди испугались, что с приходом к власти экстремистских элементов начнется очередной виток конфронтации с Азербайджаном. Я думаю, что могла помочь и та часть диаспоры, которая хочет, чтобы Армения выполняла свои обязательства – она сделала это не от любви к Азербайджану и не от любви к Пашиняну, но лишь потому, что считает его способным реализовать положения Заявлений", - подчеркнул эксперт.

"В итоге, полагаю, мы должны теперь пожелать Пашиняну удачи в том, чтобы ему удалось выполнить все взваленные на себя обязательства. Ничего другого он сейчас сделать не может – и не потому, что он любит Азербайджан или Россию, а просто потому, что ничего другого ему не остается делать. Стоит ожидать, что Пашинян будет склонять свою страну к реализации строительства логистического Зангезурского коридора, в который входит как автомагистраль, так и железная дорога. Кстати, гарантом и интересантом по этому вопросу выступает не только Россия, но и Иран. Также здесь добавит весомости и стабильности ситуации и Турция, которая тоже будет выступать против любых попыток дестабилизации", - ожидает Александр Артамонов.

"После победы "Гражданского договора" стоит ожидать и окончания процесса демаркации границы, начатое в районе озера Гарагель. Также, я думаю, Пашинян не сумеет ответить отказом на грядущий запрос азербайджанской стороны по разминированию Карабаха. Причем я говорю даже не о передаче карт минных полей, а об участии армянских саперов в ликвидации того, что сделали армянские же военнослужащие и что угрожает жизни не только мирных азербайджанцев, но и армянского населения в Карабахе. Я уверен, что такой запрос пойдет от президента Азербайджана, и Пашиняну придется помогать в этом тяжелом и финансово емком деле, которое будет тянуться много лет", - заключил военный эксперт.