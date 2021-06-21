Вакцинация от COVID-19 домашних питомцев начинается в Краснодарском крае

На Кубани вскоре стартует вакцинация собак и кошек от коронавируса.

В обозримом будущем специально разработанная российская вакцина "Карнивак-Ков" поступит в регион, рассказал руководитель государственной ветеринарной службы Кубани Роман Кривонос, пишут "Кубанские новости".

"Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат для вакцинации животных, первая партия была произведена в апреле.