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Кочарян не признал победу Пашиняна

Кочарян не признал победу Пашиняна

Блок экс-президента Армении, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна "Армения" не признал результаты парламентских выборов и обратится в Конституционный суд страны. Об этом заявил глава партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян.

"Блок "Армения" не признает результатов голосования и обратится в Конституционный суд", - приводит слова Акопяна РИА Новости.

Он подчеркнул, что во вторник по этому вопросу во вторник состоится пресс-конференция.

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Вестник Кавказа

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