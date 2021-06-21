Индийский коронавирус добрался до Казахстана
В Нур-Султане, предположительно, выявили штамм коронавируса "дельта", впервые зафиксированный в Индии осенью прошлого года.
Минздрав Казахстана на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане провел ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, выяснилось, что люди инфицированы штаммом с вероятной мутацией, характерной для "дельта" штамма.
Окончательное подтверждение случится после завершения полногеномного секвенирования ДНК-образцов, уточнили специалисты.
Известно, что "дельта" штамм на 60% заразнее обнаруженных ранее штаммов, его инкубационный период составляет до 7 дней.
Этот штамм вируса переносится тяжелее, во многих странах на фоне его распространения выросло число госпитализаций. Пациенты жалуются на сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту. Среди осложнений - глухота и микротромбоз нижних конечностей.
"Настоятельно рекомендуем каждому казахстанцу, не имеющему медицинских противопоказаний к вакцинации, в кратчайшие сроки привиться от КВИ", - советуют в минздраве.
Вестник Кавказа
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