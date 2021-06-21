Врач рассказала, как справиться с жарой и поднять давление

Рекордная жара, которая уже несколько дней стоит в Москве и Петербурге может повлиять на здоровье горожан, предупредила врач-терапевт Елена Черненко.

В жару количество кислорода в воздухе падает, от духоты можно потерять сознание, зачастую у людей падает давление в такую погоду. Причина - застой крови в венах, из-за которого недостаточное количество крови поступает к сердцу и голове.

Понять, что давление упало можно по следующим признакам: шум в ушах, сонливость, слабость, головокружение или головная боль, частый пульс.

«Если у вас слабость и вы чувствуете, что нет сил, самая главная ошибка при пониженном давлении - лечь и лежать», - отметила врач, пишет «Доктор Питер».

Если в глазах темнеет, нужно лечь и поднять ноги выше головы. В остальных случая, с упавшим давлением можно справиться самостоятельно.

По словам терапевта, поднять давление можно, если выпить стакан простой воды комнатной температуры, плотно поесть, включить в рацион соленые продукты, съесть немного горького шоколада.

Черный чай лучше поднимает давление, чем кофе. «Кофе тоже хорошо. Но эффект от него краткосрочный», - пояснила Черненко. Лучше предпочесть в жару крепкий холодный черный чай.

Поднять давление можно активной зарядкой с упором на верхний плечевой пояс и верхнюю часть туловища, ее лучше проводить на воздухе.

«Но если у вас сильная слабость, можно делать зарядку хоть сидя. Главное - сделать. А вот просто неспешно ходить - не рекомендуется, это еще больше снижает давление», - подчеркнула врач.

Не стоит при низком давлении бежать в аптеку. «Общетонизирующие растительные средства поднимают не только давление, но и учащают сердцебиение, а оно и так повышенное. На фоне сниженного давления сердце начинает работать быстрее, чтобы доставлять кислород в мозг, пока ваш организм не в тонусе», - рассказала специалист.

В жару врач советует носить легкую, светлую, не облегающую одежду, не забывать про головной убор, регулярно пить воду, лучше обогащенную калием или магнием, избегать солнечных улиц, особенно в дневные часы и использовать солнцезащитный крем с защитой SPF50.