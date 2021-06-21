Путин дал оценку работе Госдумы VII созыва

Все депутаты и фракции внесли весомый вклад в общий результат деятельности Госдумы VII созыва, заявил президент России Владимир Путин.

"Отмечу, что свой важный, значимый вклад в общий результат внесли все фракции. "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия". И все без исключения депутаты, избранные как по партийным спискам, так и по округам", - сказал глава государства на встрече с депутатами в Кремле.

Путин отметил, что многое сделано для повышения качества законодательства, увеличения числа законов прямого действия, не требующих подзаконных актов. Президент также обратил внимание на то, что расширялась практика общественного обсуждения за счет новых форматов.