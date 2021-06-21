Путин: угроза COVID-19 пока не отступила

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва, что угроза коронавируса COVID-19 еще не отступила.

При этом глава государства подчеркнул, что самый жесткий удар удалось отбить весной и летом 2020 года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной.

"Все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", - цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлены 5 334 204 случая заражения.