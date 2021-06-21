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На Ставрополье отменили массовые мероприятия, включая выпускной "Ветер перемен"

На Ставрополье отменили массовые мероприятия, включая выпускной &quot;Ветер перемен&quot;

Власти Ставропольского края на фоне роста заражений коронавирусом в регионе приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий.

"Эпидобстановка в крае осложняется. Есть рост заболеваемости COVID-19. Увеличивается число госпитализаций... Ситуация не позволяет проводить массовые мероприятия. Принято решение отказаться от них", - написал губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram.

На Ставрополье отменяются в том числе краевой выпускной "Ветер перемен" и творческий форум "Белая акация".

Также Владимиров не исключил, что в регионе может быть введена обязательная вакцинация для работников отдельных отраслей, в первую очередь, сферы услуг.

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Вестник Кавказа

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