Врач рассказал о главных принципах правильного отдыха

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как правильно отдыхать.



По его словам, в отпуске следует придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы потом не чувствовать себя разбитым при выходе на работу.



Тяжельников подчеркнул, что отпуск – это возможность укрепить здоровье, а полноценный сон и сбалансированное питание – это условие для восстановления сил.



"Если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым", - цитирует его РИА Новости.