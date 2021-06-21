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Врач рассказал о главных принципах правильного отдыха

Врач рассказал о главных принципах правильного отдыха

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как правильно отдыхать.
 
По его словам, в отпуске следует придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха, чтобы потом не чувствовать себя разбитым при выходе на работу.
 
Тяжельников подчеркнул, что отпуск – это возможность укрепить здоровье, а полноценный сон и сбалансированное питание – это условие для восстановления сил.
 
"Если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым", - цитирует его РИА Новости.

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