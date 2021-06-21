Эбрахим Раиси: США обязаны снять санкции с Ирана

США и Евросоюз нарушили ядерную сделку, они должны отменить санкции против Ирана, заявил избранный президент Ирана Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после подведения результатов.

"США обязаны снять санкции с Ирана, они нарушили ядерную сделку, Евросоюз также не следовал положениям соглашения. Наш призыв состоит в том, что вы должны выполнить свои условия по соглашению, и тогда мы выполним свои. Наша политика не начинается с ядерной сделки и не ограничивается ею", - приводит слова Раиси "Известия".

Он также пообещал, что новое правительство Ирана займется борьбой с коррупцией и улучшением благосостояния граждан.

"Послание народа Ирана — изменения. Послание народа Ирана — борьба с коррупцией, бедностью и дискриминаций, а также достижение справедливости. Это послание для нового правительства, которое должно быть услышано", — заключил Раиси.

Напомним, что президентские выборы в Иране завершились победой главы Верховного суда Эбрахима Раиси, который набрал 17,8 млн голосов.