"Динамо", ЦСКА, "Локомотив" и "Спартак" попросили мэрию Москвы допускать на матчи людей, привитых от COVID-19

Четыре московских футбольных клуба – "Динамо, ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" – предложили мэру столицы Сергею Собянину допускать на матчи РПЛ вакцинированных от коронавируса граждан.

"4 столичных клуба РПЛ выступили с совместным обращением к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову с предложениями, которые, с одной стороны, будут стимулировать вакцинацию граждан и позволят, таким образом, поддержать борьбу с распространением коронавирусной инфекции. С другой стороны – минимизируют экономические потери команд и стабилизируют их финансовое положение в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве", - говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что представители московских команд просят мэрию рассмотреть возможность допуска на стадион (при общей вместимости не более 50 %) сверх установленной квоты тех болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей со справкой о наличии антител класса G.

Помимо этого, инициаторы предложили организовать работу прививочных пунктов во время домашних игр, а также готовы предоставить скидки на билеты и абонементы для тех болельщиков, которые привились от COVID-19.

По мнению руководителей клубов, данные шаги будут содействовать реализации миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан, а также послужат примером для организаторов других массовых мероприятий.