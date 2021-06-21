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Роспотребнадзор рекомендовал из-за жары сокращать рабочий день

Роспотребнадзор рекомендовал из-за жары сокращать рабочий день

Согласно рекомендации Роспотребнадзора, в жару рабочий день следует уменьшать на 1-4 часа.

В ведомстве напомнили, что высокая температура воздуха негативно сказывается на работоспособности. Кроме того, в жару повышается риск инсульта, инфаркта, гипертонических кризов.

Кондиционеры установлены не во всех российских офисах, в связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал работодателям сокращать продолжительность рабочего дня. Если температура воздуха в офисе плюс 28,5 градусов, рабочее время нужно сократить на час. При температуре 29 градусов - на два часа, при 30,5 градусов - на четыре часа.

Непрерывная работа на открытом воздухе при температуре выше 32,5 может длиться не более 15-20 минут, после чего следует отдых на 10-12 минут в охлаждаемом помещении. Суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не может превышать 1,5-2 часов для работников без защитной спецодежды.

Кроме того, при аномальной жаре более 32,5 градусов, рабочий день нужно сдвигать на утреннее или вечернее время.

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